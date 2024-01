Falsa enfermeira rapta recém-nascido em hospital de El Salvador

Uma mulher disfarçou-se de enfermeira, na terça-feira, para roubar um bebê recém-nascido num hospital em El Salvador, na América Central. Para conseguir levar a criança, a mulher colocou-a numa mochila.

O momento em que o rapto ocorreu ficou captado em imagens de videovigilância, que mostram a mulher vestida de enfermeira olhando ao redor para verificar que ninguém a via. Segundo o The Mirror, a falsa enfermeira colocou depois o bebê dentro de uma mochila e fechou o fecho. Em seguida, a mulher pendurou a mochila no ombro e caminhou calmamente até à saída.

A Polícia Nacional Civil de El Salvador iniciou de imediato uma investigação, que permitiu localizar o recém-nascido cerca de duas horas depois do rapto. As autoridades anunciaram ainda a detenção de um casal, que fingia que o bebê era seu filho. Apesar disso, a polícia continua à procura da falsa enfermeira que raptou o bebê.

A família do menor revelou que a suposta enfermeira disse à mãe da criança que precisava levá-la, para que fosse vacinada. Os familiares do bebê criticaram ainda a falta de segurança do hospital.

