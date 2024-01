Gabriel Attal é o novo primeiro-ministro francês

Gabriel Attal foi designado, nesta manhã, como o novo primeiro-ministro da França. A nomeação ocorreu após a renúncia de Elisabeth Borne na segunda-feira, conforme anunciado por Emmanuel Macron.

O ex-ministro da Educação, aos 34 anos, torna-se o mais jovem primeiro-ministro da V República, superando o recorde de Laurent Fabius, que foi nomeado aos 37 anos em 1984. Gabriel é o quarto primeiro-ministro durante a era de Macron.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.