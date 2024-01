Mulher fica sem pernas e mãos após choque séptico: "quase morri"

Uma mulher, de 41 anos, viu a sua vida mudar após ser submetida a uma cirurgia para remover pedras nos rins. Cindy Mullins sofreu um choque séptico e foi obrigada amputar as duas pernas e vai ainda amputar as duas mãos.

Cindy Mullins foi internada no dia 1 de dezembro para ser submetida a uma cirurgia. A mulher teve alta logo após a operação, mas pouco tempo depois começou a se sentir mal e voltou a ser internada - após o marido a ter encontrado desmaiada no banheiro de casa.

A mulher, que é enfermeira, percebeu de imediato que algo não estava bem quando no hospital lhe verificaram a pressão arterial. “Eles começaram a aplicar medicamentos intravenosos em ambos os braços e não me lembro de mais nada”, disse a mulher ao Good Morning America.

Mullins foi submetida depois a vários exames, que comprovaram uma infecção nos rins. A mulher estava em choque séptico e os órgãos estavam a começar a parar. A enfermeira foi depois estabilizada e ventilada.

Dias depois, os órgãos de Cindy começaram a melhorar. No entanto, a mulher foi informada de que as suas pernas e mãos tinham se deteriorado e teriam que ser amputadas. “Quando me disseram que eu perderia as mãos e os pés, não fiquei com raiva. Senti a presença de Deus e que tudo ia ficar bem”, disse Mullins.

No dia seguinte, a mulher amputou as duas pernas acima do joelho. Nas próximas semanas, Cindy vai ser novamente operada para amputar ambas as mãos. Apesar de tudo, a mulher diz que do ponto de vista médico se encontra bem e que esta será uma nova realidade para ela.

A mulher passou as últimas num centro de reabilitação, para aprender a ser o mais independente possível. “Os médicos me disseram que não podem calcular o quão perto eu estive de morrer", disse.

