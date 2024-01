Piloto é agredido com socos por passageiro após informar atraso no voo

Um piloto foi agredido por um passageiro, no aeroporto de Nova Delhi, na Índia, no domingo, depois de informar que o voo iria atrasar devido ao nevoeiro.

O momento aconteceu durante um voo da IndiGo Airlines e rapidamente se tornou viral, tendo sido amplamente divulgado nas redes sociais.

Pode ver o vídeo na galeria acima.

O voo já estava atrasado 10 horas e acabou ficando em terra por mais três horas após a agressão.

O passageiro foi retirado da aeronave e detido.

O The Indian Express fez uma reportagem e revelou que o passageiro, identificado como Sahil Kataria, viajava com destino a Goa, com a esposa, para a lua-de-mel. Após a detenção, foi libertado sob fiança.

Tanto o homem como a esposa pediram desculpa aos funcionários e à polícia após o incidente.

Vale ressaltar que o forte nevoeiro afetou o norte da Índia no domingo, mas também nesta segunda-feira, causando impacto em diversos voos.

Leia Também: Mistério após morte "inexplicável" de bebê na Escócia