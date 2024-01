Mulher sobrevive após cair no lixo e ser 'compactada' 4 vezes: "Agonia"

Uma mulher sobreviveu depois de cair num contentor do lixo e de a estrutura na qual estava a compactar quatro vezes, em Manchester, no estado norte-americano de New Hampshire.

De acordo com o que as publicações internacionais relatam esta quarta-feira (31), a mulher, de 60 anos, ficou gravemente ferida e com alguns ossos quebrados.

É desconhecido quanto tempo a vítima ficou no interior no contentor. Segundo a imprensa, foi o motorista do camião do lixo que a avistou através de uma câmara de vigilância, e chamou os bombeiros para a socorrer.

"Posso dizer que ela não é uma pessoa sem-abrigo, mas ainda não sabemos por que razão ela estava ali", explicou o comandante dos bombeiros locais, Ryan Cashin, ao Manchester Ink Link.

Segundo o que explicou o responsável, os bombeiros tentaram falar com ela antes de a retirar, mas a mulher não conseguia responder.

Segundo a imprensa norte-americana, os vizinhos e testemunhas explicaram que conseguiram ouvir a mulher chorando: “Só se ouvia o choro”, explicou Amanda Czzowitz, acrescentando: “Estava em agonia”.

Já os bombeiros descreveram a situação como única. “Nunca vi nada assim”, explicou o comandante citado acima.

