Criança de 9 anos é presa após morte de familiar nos EUA

Uma tragédia familiar abalou a cidade de Tooele, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Uma criança de 9 anos foi detida após um familiar ser morto com um tiro na cabeça, na noite do dia 16 de fevereiro, de acordo a ABC News.

O sexo da criança não foi divulgado, assim como o grau de parentesco com a vítima, um homem de 32 anos. Segundo as autoridades, os serviços de emergência foram acionados para socorrer o homem, que foi encontrado com um ferimento fatal na cabeça. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e faleceu no hospital.

Após investigação, a polícia deteve a criança na noite de sexta-feira. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias do disparo, mas confirmaram que estão estudando uma possível acusação de homicídio.

Nos Estados Unidos, as leis sobre a maioridade penal variam de estado para estado. Em Utah, onde o caso aconteceu, a idade mínima de responsabilidade criminal é de 14 anos. No entanto, menores de 18 anos podem ser detidos e processados por crimes graves.

