Quem são os ocupantes a bordo do helicóptero que desapareceu no Pará

Três pessoas estão desaparecidas desde segunda-feira (19) após o helicóptero em que estavam sumir entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, no sudeste do Pará. A aeronave, modelo Robinson 44, de propriedade da empresa Fox Data & Co., decolou de Novo Repartimento às 19h e não chegou ao seu destino final, Marabá, que fica a 180 km de distância.

Entre os passageiros está um servidor do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Em nota, o Dnit afirma que o funcionário não estava a serviço da autarquia, mas que acompanha as buscas.

A bordo do helicóptero estavam:

Josimar Éneas da Costa: Empresário que pilotava a aeronave.

Abílio Manoel Figueiredo: Analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ele atua na cidade de Redenção, região sul do Pará. Segundo o Dnit, o servidor não estava a serviço do órgão.

Nildo Ferreira: Presta serviços para o analista do Dnit, Abílio.

As buscas pela aeronave e seus ocupantes estão sendo realizadas por:

Polícia Civil: Informou que o helicóptero pertence à empresa Fox Data & Co., que não quis se manifestar sobre as buscas.

Polícia Rodoviária Federal (PRF): Auxilia com um helicóptero, mas as condições climáticas, com muita chuva, estão dificultando o trabalho da equipe.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit): Informou que “está acompanhando as buscas da aeronave que desapareceu no Pará com um servidor da autarquia a bordo”.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do helicóptero e seus ocupantes. As buscas continuam e as autoridades pedem para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso entre em contato com a Polícia Civil.

