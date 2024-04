Deborah Evelyn posta recordação de casamento com marido falecido e famosos cometem gafe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viúva desde o ano passado, Deborah Evelyn recebeu os parabéns de algumas famosas nas redes sociais após postar uma lembrança do casamento com o marido, o alemão Detlev Schneider.

A atriz e o arquiteto se casaram em 2014. Ele morreu em 2023, de câncer. Nesta sexta-feira (26), Deborah postou uma recordação do casório e escreveu: "Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos".

Famosos como Renata Ceribelli, Jean Wyllys, Helena Ranaldi, Nathalia Dill, Elizabeth Savalla, Erika Januza, Ary Fontoura e Glória Pires acabaram cometendo uma gafe e desejaram felicidades à atriz.

"Que lindos, muito amor e felicidades para vocês", escreveu Helena Ranaldi. "Seja muito feliz", desejou Renata Ceribelli.