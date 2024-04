Alpinista morre após queda de 300 metros em montanha na Itália

Uma alpinista italiana de 55 anos morreu após cair de uma altura de 300 metros na montanha Sorapiss, no último sábado (20), de acordo com o The Daily Mail. A vítima, identificada como Monica Reginato, estava caminhando com amigas na montanha e utilizava todos os equipamentos de segurança recomendados, mas isso não foi suficiente para evitar o acidente.

Reginato, que carregava esquis nas costas, escorregou e caiu da encosta por volta das 15h30 do horário local. Ela tinha anos de experiência como alpinista e chegou a lecionar em uma escola por 20 anos. Um guincho de 20 metros foi necessário para recuperar seu corpo do local.

A escola onde Reginato trabalhou prestou homenagem à alpinista em seu perfil do Facebook. "Sentiremos sua falta, mas sua família sentirá ainda mais. Enviamos nossas condolências. Querida Monica, muito obrigado e boa viagem", dizia o comunicado.

Em outro comunicado, amigos de Reginato na Scuola Le Torri escreveram: "Depois de tantos anos passados a acariciar neve e rocha, escolheste o ambiente que mais gostas para vivenciar mais uma aventura, desta vez a última. Saiba que aqui na Terra, entre seus amigos da Escola somos os menos assustados. Depois de uma noite sem dormir ainda não conseguimos perceber o que aconteceu, estamos perdidos e confusos, mas assim que fechamos os olhos, no escuro o teu olhar sereno e sorriso aparecem."

"Já sabemos que isto vai ser extremamente difícil! O seu entusiasmo foi uma inspiração para todos nós, a sua vitalidade deu-nos força e o seu otimismo iluminou todos os espaços assim que você passou pelo limiar. Mais de 15 anos, você doou tanto para o nosso Grupo... instrutor voluntário, você pegou dezenas de alunos pela mão, passando a paixão pelas Highlands e ensinando a cautela e preparação como requisitos essenciais para cada passeio."

"Sentiremos sua falta, mas sua família sentirá ainda mais sua falta. Enviamos nossos pensamentos de condolências e proximidade a você. Um agradecimento sincero aos trabalhadores da Alpine Rescue por fazerem tudo o que é possível e pelo precioso trabalho que fazem todos os dias. Querida Monica, muito obrigado... Boa viagem."

