"Angustiante": 31 mil salmões que apanharam doença são abatidos nos EUA

As autoridades do Michigan, nos Estados Unidos, viram-se obrigadas a abater 31 mil salmões do Atlântico que apanharam uma doença numa incubadora de criação, da qual não conseguiram se recuperar.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), os salmões foram submetidos a um período de tratamento de 28 dias, mas nem assim foi possível se recuperarem da doença.

Foi "angustiante", disse o chefe adjunto da divisão de pescas do Departamento de Recursos Naturais, Ed Eisch.

Os salmões, medindo cada um cerca de 15 centímetros de comprimento, foram sacrificados com dióxido de carbono e enterrados, continuou Eisch.

O seu abate justificou-se com o perigo para a saúde pública que significaria a libertação destes animais nas águas do Michigan.

"Acreditamos que havia algumas bactérias latentes na truta castanha, que estaria libertando as bactérias, o suficiente para que os salmões as contraíssem e adoecessem", estimou Eisch.

O responsável admitiu que, quando começaram os tratamentos, "suspeitaram que poderiam não ser eficazes".

