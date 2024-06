Prefeita é assassinada no México 1 dia após eleição presidencial

Nesta segunda-feira (3), a prefeita Yolanda Sánchez Figueroa , da cidade Cotija, no estado mexicano de Michoacán, foi assassinada um dia depois da eleição de Claudia Sheinbau, como presidente do México.

De acordo com a imprensa local, Yolanda foi atacada a tiros em plena via pública ao sair de uma academia ao lado de um segurança, que também foi alvo do ataque e morreu.

Conforme o jornal mexicano Excelsion, a prefeita estava na praça principal da cidade quando um grupo de homens armados escondidos em uma van abriu fogo. Ela e o segurança chegaram a ser levados para ao Hospital Regional de Los Reyes, mas não resistiram.

O ataque teria sido motivado pelo fato de Yolanda ser conhecida por promover políticas de combate ao crime organizado. De acordo com o governo regional, uma operação de segurança foi iniciada para capturar os responsáveis.

Sequestro

Yolanda já tinha sido vítima de um sequestro em 23 de setembro de 2023, num subúrbio de Guadalajara, no estado de Jalisco, vizinho de Michoacán, quando saía de um shopping na companhia de duas mulheres. Três dias depois, o governo federal anunciou que ela havia sido encontrada viva.