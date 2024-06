Ex-prefeito argentino é investigado após ganhar 260 vezes em cassino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-prefeito da cidade argentina de Saldán, Cayetano Canto, foi indiciado por lavagem de dinheiro após ganhar cinco vezes na loteria e 260 vezes em cassino entre 2020 e 2022. Seus filhos também estão na mira da Justiça Federal da província de Córdoba.

Loteria e cassino renderam 37 milhões de pesos ao ex-prefeito. A quantia equivalia a US$ 250 mil à época, segundo o jornal argentino La Nación. O promotor Enrique Senestrari, responsável pela investigação, diz que essas supostas vitórias eram, na verdade, uma maneira de lavar dinheiro.

Primeira 'vitória' na loteria aconteceu na pandemia, em junho de 2020. Depois, Canto ainda ganhou sorteios em fevereiro, março, maio e julho de 2021, de acordo informações de um relatório da UIF (Unidade de Informação Financeira) divulgado pela rádio Cadena 3, de Córdoba.

Canto ainda registra 260 ganhos no cassino em 18 meses. Só em outubro de 2022, foram três vitórias quase simultâneas. Na maioria das vezes, o ex-prefeito retirou o prêmio em dinheiro.

Defesa atribui ganhos de Canto à profissão de seus filhos. Os advogados do ex-prefeito alegam que seu crescimento patrimonial é resultado de seus "negócios privados", além do sucesso de seu filho Gustavo, que joga futebol no Gimnasia y Esgrima de La Plata. Já Gimena, sua outra filha, foi nomeada para um cargo de subdiretora no governo da província de Córdoba.

"Grande parte dos ganhos obtidos com essas ações foram resultado de operações de lavagem de dinheiro envolvendo compra e venda de imóveis, veículos e títulos - muitos deles por valores diferentes dos de mercado e adquiridos com dinheiro de origem ilícita. A suspeita é de que eles [Canto e filhos] tenham misturado dinheiro de origem suspeita com dinheiro legítimo com o objetivo de lavar diferentes ativos", disse Enrique Senestrari, promotor responsável pela investigação.

QUEM É CAYETANO CANTO

Ex-prefeito governou Saldán de 2015 a 2023. Foi reeleito em 2019 com 77% dos votos. Agora é vereador de Saldán e dono da empresa Avícola Saldán SAS, que herdou. A atual prefeita da cidade, Hebe Carolina Cristori, é também sua ex-tesoureira.

Também foi vice-presidente do Racing de Córdoba. Em abril, assumiu o cargo de membro do conselho de administração da Agência Córdoba Deportes, mas deixou o posto um mês depois. A Avícola Saldán era fornecedora de frango do Racing e da própria prefeitura de Saldán, o que rendeu a Canto acusações de conflitos de interesse.

Canto já havia sido indiciado por sonegação fiscal em 2020. Ele e o ex-prefeito da cidade vizinha de Mendiolaza, Daniel Salibi, foram acusados de fraude em prejuízo da administração pública, mas o processo foi interrompido após o juiz Ricardo Bustos Fierro, hoje aposentado, decidir que esta parte da investigação deveria passar para a esfera provincial. A promotoria recorreu, e o caso segue em aberto.