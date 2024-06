Homem contrai infeção grave e é operado por...roer as unhas

Um jovem espanhol contou, ao programa de TV 'Espejo Publico', a situação de saúde complicada que passou, tudo causado pelo fato de roer as unhas.

Mario contou que tudo começou durante um encontro com amigos, em que começou a sentir dores de barriga e acabou sendo levado ao hospital.

Na unidade de saúde foi informado que sofria de uma angina e foi-lhe prescrito a medicação necessária para o seu caso. Porém, depois do tratamento, o homem continuava se sentindo debilitado, ao ponto de ter ficado paralisado das duas pernas.

De volta ao hospital, Mario descobriu que, afinal, tinha uma bactéria, que entrou no seu organismo pelo fato de roer as unhas.

A bactéria alojou-se na válvula mitral do coração, causando embolias no cérebro, nos rins e no baço. Por fim, a bactéria tornou-se tão grande que o jovem teve de ser submetido a uma cirurgia de coração aberto.

Após meses de recuperação, o homem teria conseguido enfrentar o problema, porém, parece não ter aprendido a lição. "Continuo roendo as unhas", confessou Mario, que diz ser uma pessoa nervosa, reconhecendo que "é um erro que muitos cometem".