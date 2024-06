As cidades mais perigosas do mundo! Seis ficam no Brasil... - Num mundo repleto de destinos e culturas vibrantes, é desanimador saber que algumas cidades super interessantes estão em constante luta contra a criminalidade. A dura realidade é que a segurança, que deveria ser um direito garantido, continua a ser um sonho distante para milhões de pessoas. Inclusive, em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Nesta galeria, descubra quais são as 30 cidades mais perigosas para se viver. E a triste verdade: seis são brasileiras.

© <p>Getty Images</p>