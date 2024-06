Palácio de Versalhes reabre após incêndio no telhado. Não há feridos

O Palácio de Versalhes, na capital francesa, foi evacuado esta tarde de terça-feira (11), após um incêndio que surgiu no telhado do edifício.

Os visitantes foram retirados do local pouco depois das 16h00 (11h no horário de Brasília), segundo noticiou o Le Parisien.

O mesmo meio indicou que os serviços de emergência rapidamente controlaram as chamas, que ocorreram numa obra no sótão ao nível da cobertura, na lateral do pátio de mármore, tendo sido reportado por trabalhadores.

"Foi detectada fumaça no Palácio hoje. O incidente foi rapidamente controlado e o público foi retirado por razões de segurança. O Palácio e os jardins estão abertos", afirmou o departamento de comunicação do Palácio de Versalhes, na rede social X (Twitter).

Smoke was reported at the Palace today. The incident was quickly brought under control and the public was evacuated for safety reasons. The Palace and gardens are open. pic.twitter.com/uOrK4GebXE