Descobertas fascinantes que ficaram congeladas (literalmente!) no tempo - O frio extremo é tão poderoso que pode preservar quase tudo por milhões de anos. Novas descobertas estão constantemente sendo feitas e muitas novas ideias surgem delas. Você soube de um dos casos mais recentes? Um filhote congelado há 18.000 anos foi descoberto no solo Ártico. Encontrado perto da cidade de Yakutsk, na Rússia, este filhote de cachorro está "extraordinariamente bem preservado, com seus pelos, dentes, bigodes e cílios ainda intactos". Outros casos ainda incluem joias, artefatos, outros animais e até humanos! Bateu curiosidade? Então navegue por esta galeria para descobrir histórias ainda mais fascinantes!

© <p>Public Domain</p>