Helicóptero cai com três pessoas a bordo no sudeste da China

Um helicóptero caiu nesta quarta-feira(12) na localidade de Huanggang, província de Jiangxi, no sudeste da China. Três pessoas, que seguiam a bordo, estão desaparecidas.

O helicóptero caiu por volta das 14h00, segundo as autoridades locais citadas pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Sabe-se que estão ocorrendo esforços de busca e salvamento pelas vítimas.

De acordo com a Assciated Press (AP), o município de Huanggang faz fronteira com uma cadeia de montanhas a sudoeste do tradicional centro de cerâmica de Jingdezhen.

