Turista morre eletrocutado em piscina de hidromassagem no México

Um turista norte-americano morreu eletrocutado numa piscina de hidromassagem , esta terça-feira (11), em viagem no México.

Jorge Gullien estava de férias na companhia da mulher quando o incidente aconteceu. O homem estaria de férias num resort em Puerto Penasco.

A sua mulher, que estava na mesma piscina no momento, sofreu lesões que colocam a sua vida em risco e foi transportada com urgência para um hospital norte-americano. Tanto Jorge como Lizzette Zambrano têm dupla nacionalidade norte-americana e mexicana.

Natural de El Paso, no Texas, Jorge deveria participar esta sexta-feira na sua cerimônia de final de curso.

A família já criou uma página de angariação de fundos para poder pagar as despesas fúnebres de Jorge. No site, descrevem ele como um homem com "um coração de ouro".

