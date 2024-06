Carreira política de Donald Trump é marcada por série de escândalos

Carreira política de Donald Trump é um escândalo atrás do outro! - O legado presidencial de Donald Trump contém muitos marcos duvidosos. Trump foi o primeiro presidente dos EUA a sofrer processo de impeachment duas vezes. Pouco depois do fim de sua presidência, ele se tornou o primeiro presidente da história a enfrentar acusações criminais. Em 2024, ele enfrenta 91 acusações em quatro casos diferentes. Em 30 de maio, ele foi considerado culpado de 34 dessas acusações e tornou-se o primeiro criminoso presidencial. Além disso, ele encara muitos processos civis que também foram movidos contra ele relacionados a crimes financeiros, agressões s-xuais e o ataque de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Não há dúvida de que Trump foi o presidente mais polêmico e escandaloso da história norte-americana. Independentemente disso, ele já é candidato novamente à presidência em 2024. Para ficar por dentro de sua controversa carreira política, clique nesta galeria.

© <p>Getty Images</p>