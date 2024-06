Países que mais bebem no mundo: Brasil é um deles? - Os resultados do levantamento anual feito pela Global Drug Survey trazem uma leitura muito interessante sobre o hábito de beber ao redor do mundo. A pesquisa nos dá descobertas chave sobre os comportamentos de consumo de bebidas alcoólicas de vários países, bem como sobre o uso de outras drogas. Se você já se perguntou quais nacionalidades ficam mais bêbadas e aquelas que não bebem, então este resumo responderá a todas as suas perguntas! Qual será a posição do Brasil? Na galeria, saiba quais países se 'embriagam' mais!

