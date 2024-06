Casal é resgatado após ficar perdido no deserto da Califórnia

Um casal que fazia uma caminhada no deserto ao sul do Parque Nacional Joshua Tree, no sul da Califórnia, Estados Unidos, teve de ser resgatado depois de ficar sem água e a mulher ter começado a desidratar.

O caso ocorreu no domingo passado, dia 9, quando um homem ligou para as equipes de emergência e informou que a namorada estava desidratada e fraca, revelou o Gabinete do Xerife do Condado de Riverside, citado pela Associated Press.

Após o alerta, foi enviada uma equipe de helicópteros de busca e salvamento para a área, conhecida como Painted Canyon, e encontrou o casal encolhido num leito de riacho seco.

Num vídeo publicado online pelo Gabinete do Xerife pode ver-se o helicóptero pairando sobre o casal deitado no chão do deserto, com o homem por cima do corpo da namorada, para a tentar proteger do sol escaldante e do vento. O homem e a mulher foram depois içados para o helicóptero, um a um.

No momento em que foram içados para dentro do helicóptero, o homem ainda estava alerta e consciente. A namorada, porém, estava inconsciente.

O casal foi transportado para uma área de pouso onde um helicóptero médico levou a mulher para um hospital "devido ao seu estado grave". O homem foi transportado de ambulância para outro hospital local.

"Por favor, lembre-se, à medida que a temperatura aumenta, leve mais água do que a que acha que vai precisar, tenha um plano para a caminhada e diga a duas pessoas para onde estás indo", afirmou o Gabinete do Xerife.

Veja o vídeo na galeria acima.

Leia Também: Ataque em Donetsk deixa três mortos e cinco feridos