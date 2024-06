Chef premiado morre inesperadamente aos 45 anos

O mundo da culinária amanheceu em luto neste domingo (16) com a notícia do falecimento do chef americano James Kent, aos 45 anos. Kent era o maestro da cozinha do Saga, restaurante duas estrelas Michelin localizado em Nova York, nos Estados Unidos.

A causa da morte do chef ainda não foi divulgada. O anúncio foi feito pelo próprio restaurante Saga em suas redes sociais, em um comunicado :

"Estamos devastados em compartilhar que James Kent faleceu inesperadamente hoje cedo. A família Saga Hospitality Group está focada em se apoiar mutuamente e, principalmente, em Kelly, Gavin e Avery enquanto lamentamos a perda de James."





James Kent era um nome reverenciado na cena gastronômica de Nova York. Seu talento e paixão pela culinária o levaram a conquistar o prêmio Bocuse d'Or USA em 2010.

Kent liderou uma série de restaurantes de sucesso na região de Lower Manhattan, sob o comando do seu grupo de hospitalidade, criado em parceria com a empresa de investimentos SC Holdings. Entre eles, o Crown Shy, o Overstory e o Saga, que se tornou um dos destinos gastronômicos mais aclamados da cidade.

Leia Também: Polícia identifica zelador de prédio que teria usado herbicida que matou cães na Barra da Tijuca