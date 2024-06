Mãe de 13 filhos morre após contrair gripe, médicos lançam alerta

Uma mulher de 47 anos, identificada como Julie Theobald, morreu na Austrália após contrair gripe, levando os médicos do país a lançarem um alerta sobre o aumento de casos da doença.

Theobald, que deixa 13 filhos órfãos, foi internada em uma unidade de terapia intensiva em Melbourne no dia 10 de junho após o vírus da gripe se agravar e evoluir para pneumonia. Segundo seus filhos, ela também sofria de outros problemas de saúde.

A mulher, que tinha filhos com idades entre 7 e 31 anos, não resistiu e faleceu duas semanas após a internação. A família criou uma página de crowdfunding para ajudar com as despesas do funeral.

"Estamos todos extremamente chocados e com o coração partido por essa notícia. Nunca imaginamos perder nossa mãe tão cedo. Esta é nossa última chance de dar a ela a melhor despedida possível", diz a página.

A morte de Theobald coincide com alertas de especialistas médicos sobre um aumento significativo de casos de gripe no início deste ano. A professora Catherine Bennett, da Universidade de Deakin, ressalta que mesmo pessoas saudáveis podem ser severamente afetadas pela doença.

"Acho que todo mundo conhece alguém jovem e saudável que acaba no hospital com gripe, então é definitivamente algo que devemos tentar evitar", afirma Bennett, recomendando que as pessoas frequentem "ambientes ventilados e usem máscaras".

