Três turistas mortos e vários desaparecidos em onda de calor na Grécia

O corpo de um turista norte-americano, de 55 anos, foi encontrado neste domingo na ilha de Corfu, na Grécia. Este é o terceiro cidadão estrangeiro encontrado morto no país em uma semana, enquanto as buscas continuam para localizar outros três desaparecidos.

O homem, que foi visto com vida pela última vez na terça-feira, foi encontrado morto no mar perto do antigo porto de Mathraki por outro turista, que alertou as autoridades.

Na semana passada, o corpo do apresentador britânico Michael Mosley foi encontrado na ilha de Symi e, de acordo com a autópsia, ele morreu de "causas naturais". Já no sábado, um cidadão neerlandês, de 74 anos, foi encontrado morto na ilha de Samos.

As buscas continuam por outros três turistas, incluindo duas mulheres francesas, de 64 e 73 anos, desaparecidas na ilha de Sikinos, e outro turista que desapareceu em Amorgos.

Segundo a agência de notícias Agence France-Presse (AFP), a maioria das vítimas estava fazendo caminhadas sob um sol escaldante, em um momento em que a Grécia registra temperaturas recorde. Na primeira semana de junho, os termômetros chegaram a marcar 43ºC em várias partes do país, o que levou ao fechamento da Acrópole de Atenas, a maior atração turística da Grécia, durante as horas de maior calor.

