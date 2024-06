Nove mortos e 17 desaparecidos devido às enchentes na China; veja

Pelo menos nove pessoas morreram e 17 estão desaparecidas até segunda-feira devido às enchentes e deslizamentos de terra nas províncias costeiras chinesas de Guangdong e Fujian.

Na província de Guangdong, cinco pessoas morreram, 15 estão desaparecidas e 13 ficaram soterradas, de acordo com informações das autoridades locais de gestão de emergências, citadas pela Reuters.

Na cidade de Sishui, também em Guangdong, foram registrados 369,3 milímetros de precipitação em 24 horas. O dilúvio levou as autoridades a aumentar os níveis de resposta a emergências e a enviar helicópteros para evacuar pessoas e entregar mantimentos aos afetados.

Na província vizinha de Fujian, quatro pessoas morreram e duas estão desaparecidas devido às chuvas, que o gabinete provincial de meteorologia classificou como um "evento extremo", informou a emissora estatal CCTV.

As chuvas torrenciais no condado de Wuping, em Fujian, desde a tarde de domingo, causaram o desmoronamento de 378 casas, levando as autoridades a lançar uma ação de emergência contra as inundações.

Nos últimos dias, a província foi inundada por fortes chuvas, estabelecendo um recorde histórico no condado de Wuping. Os prejuízos econômicos no condado totalizaram 415 milhões de yuan (cerca de 53 milhões de dólares).

Muitas áreas do sul da China foram afetadas pelas chuvas dos últimos dias, levando várias localidades a emitir avisos e alertas de inundações.

Na província de Jiangxi, a precipitação média foi de 24 milímetros entre as 8h de domingo e as 8h de segunda-feira, com 288 estações meteorológicas em 56 condados registrando precipitações significativas.

Em Chongqing, as chuvas torrenciais elevaram o nível da água de cinco rios em 1 a 3 metros.

Veja as imagens na galeria acima.

