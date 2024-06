Pinguim idosa tem 23.ª cria com macho que é 26 anos mais novo

A pinguim Windy, que completa 30 anos de idade, deu à luz mais um filhote após acasalar com um outro pinguim... que é 26 anos mais novo.

A história foi relatada pelo portal Good News Network, revelando que a pinguim idosa surpreendeu os cuidadores do Zoológico de Newquay, na Cornualha, Reino Unido, ao formar par com Nacho, de apenas quatro anos, durante a temporada de acasalamento.

De acordo com o portal, esta é a 23ª cria de Windy e a primeira de Nacho.

O sucesso reprodutivo desta pinguim idosa é tão impressionante que, em 2023, ela conquistou o título de tataravó de uma cria nascida no zoológico de Schwerin, na Alemanha.

"Windy formou par com o pinguim macho Jet por muitos anos e eles produziram mais de 20 crias juntos. Quando Windy perdeu seu parceiro, não esperávamos que ela se unisse a outro pinguim, mas Nacho começou a cortejá-la no ano passado e os dois têm estado juntos desde então", disse Dan Trevelyan, tratador sênior de aves no Zoológico de Newquay.

O tratador também afirmou que a dupla teve "uma ninhada de ovos na primavera passada, mas nenhum deles teve sucesso".

"Estamos muito felizes que a dupla tenha conseguido ter um filhote saudável nesta temporada de reprodução", concluiu.

