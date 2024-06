'Nostradamus indiano' prevê que III Guerra Mundial comece hoje

O astrólogo indiano Kushal Kumar, conhecido como 'Notradamus indiano', prevê que a Terceira Guerra Mundial comece esta terça-feira, 18 de junho.

De acordo com o vidente, o conflito vai opor Israel e Hamas, assim como a Coreia do Sul e do Norte, uma investida da China contra Taiwan e um confronto entre a NATO e a Rússia, no decorrer da invasão da Ucrânia.

Nas redes sociais, Kushal Kumar explica, segundo a imprensa indiana, que o dia de hoje "tem o estímulo planetário mais forte para desencadear a Terceira Guerra Mundial”, embora 10 e 29 de junho também tenham uma palavra a dizer".

Apesar disso, o astrólogo acredita que para 29 de junho está reservado para o "dia do juízo final".

Kushal Kumar já acertou noutras previsões anteriormente, por exemplo, em relação ao conflito entre Israel e o Hamas e entre a China e Taiwan.

