Stonehenge: Tradição reúne centenas para ver o nascer do sol; veja

Centenas de pessoas se reuniram na manhã desta sexta-feira para testemunhar o nascer do sol no Stonehenge, em Inglaterra. Construído em fases entre aproximadamente 3.000 e 2.300 a.C., o Stonehenge é um dos mais importantes monumentos megalíticos pré-históricos do mundo, conhecido por seu tamanho, planta sofisticada e precisão arquitetônica.

O famoso conjunto está alinhado com o eixo solar, tornando-se uma tradição centenária para os visitantes se reunirem nos solstícios de verão e inverno.

Assim, muitos se posicionaram ao redor das misteriosas pedras dispostas em círculos nesta manhã para participar desta celebração pagã.



Assista ao momento na galeria de imagens acima.

Leia Também: Ativistas climáticos mancham Stonehenge com "tinta em pó cor de laranja"