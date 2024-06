Burro desaparecido há 5 anos é encontrado vivendo entre veados nos EUA

O burro Diesel, desaparecido há cinco anos, foi encontrado vivendo com um grupo de veados no Alabama, Estados Unidos. O animal foi identificado por seus antigos tutores após ser avistado por um caçador local.

O desaparecimento de Diesel ocorreu há cinco anos, quando ele se juntou a um grupo de veados. Terrie Drewry, sua antiga dona, disse à CBS News que ficou muito feliz ao ver Diesel em boa companhia. Na época do desaparecimento, Drewry e sua família procuraram o burro por dias sem sucesso e temiam que ele tivesse sido vítima de um predador.

O caçador e triatleta Max Fennell encontrou Diesel e gravou o encontro, surpreso com a convivência do burro com os veados. Fennell não conhecia a história de Diesel e ficou impressionado com a adoção do burro pelo grupo de veados. Segundo os antigos donos, Diesel estava a alguns quilômetros de onde havia sumido, em uma área onde não há burros selvagens.

Os antigos tutores de Diesel não têm a intenção de capturá-lo. Terrie Drewry, que adotou outros burros desde o desaparecimento de Diesel, afirmou que trazê-lo de volta seria quase impossível, pois ele se tornou um verdadeiro burro selvagem. Drewry mencionou que Diesel tem oito anos e pode viver até os 40 anos.