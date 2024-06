Polícia prende 13 pessoas por provocarem incêndio florestal na Grécia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia da Grécia prendeu 13 pessoas que teriam provocado um incêndio florestal no país ao lançarem fogos de artifício de um iate na sexta-feira (21).

As autoridades alegam que o incêndio foi provocado por fogos de artifício lançados de um iate na ilha de Hydra, segundo a BBC. O incêndio queimou 121 hectares da floresta.

As chamas foram controladas, mas com dificuldade. Como não há estradas para chegar ao local, os bombeiros tiveram que acessá-la por mar, enquanto os helicópteros lançavam água do ar.

Todos os presos eram tripulantes do iate. Segundo o ministro grego da Crise Climática, Vassilis Kikilias, Ministério Público pediu o confisco da embarcação.

A causa do incêndio provocou indignação no país, que luta contra incêndios florestais ao longo do ano. "Estamos indignados que algumas pessoas joguem fogos de artifício de forma tão irresponsável em uma floresta de pinheiros", disse o prefeito de Hydra, Giorgos Koukoudakis.