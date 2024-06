Incêndio próximo a hotel famoso deixa feridos em Paris

Um incêndio ocorrido na rua de la Verrerie, nos arredores de Paris, França, resultou em pelo menos uma pessoa gravemente ferida. As chamas se espalharam próximo ao renomado hotel BHV Marais, levando à evacuação do local.

O fogo começou por volta das 8h45 (4h45 no horário de Brasília) e forçou o fechamento da rua. Segundo informações da BFMTV, às 11h12 (7h12 no Brasil), o balanço preliminar indicava uma pessoa gravemente ferida em estado de emergência absoluta, outra com ferimentos de emergência relativa, além de cinco bombeiros feridos.

As equipes de bombeiros continuam a vasculhar o prédio em busca de outras possíveis vítimas.





Leia Também: Policial flagra pai tentando afogar duas crianças em praia nos EUA