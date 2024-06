Paciente fica acordado e assiste ao transplante de rim; veja as imagens

Um homem de 28 anos ficou acordado durante um transplante de rim e descreveu a experiência como extremamente positiva.

O procedimento ocorreu no final de maio no Hospital Northwestern Medicine, em Chicago, Illinois, conforme relatado por fontes internacionais. As imagens da cirurgia foram compartilhadas e estão disponíveis aqui.

Em comunicado divulgado pelo hospital nesta semana, os médicos explicaram que o paciente, John Nicholas, não sentiu qualquer desconforto durante a operação e teve alta após 24 horas. Normalmente, pacientes submetidos a transplantes de rim na unidade hospitalar ficam internados por três dias.

A equipe médica optou por utilizar anestesia regional em vez de anestesia geral, semelhante à usada em cesarianas. O procedimento durou aproximadamente duas horas e foi descrito pelo médico Garcia Tomas como "mais simples do que muitas cesarianas". Segundo Tomas, essa abordagem não só pode beneficiar pacientes com aversão ou riscos associados à anestesia geral, mas também pode reduzir o tempo de internação, permitindo uma recuperação mais confortável em casa.

John Nicholas, o paciente envolvido, não tinha medo de procedimentos cirúrgicos, mas foi escolhido devido à sua idade, baixos fatores de risco e desejo de participar na experiência. Ele descreveu a experiência como extremamente interessante, pois pôde acompanhar o procedimento em tempo real e estava consciente do que estava acontecendo. Nicholas afirmou não ter sentido desconforto algum durante a cirurgia, enquanto os médicos explicavam as etapas do processo.

