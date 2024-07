Homem dispara contra vizinhos e fere sete pessoas; três são crianças

Um homem de 74 anos abriu fogo contra um grupo de vizinhos em Omaha, Nebraska, na sexta-feira, deixando sete pessoas feridas, em um ataque que as autoridades acreditam ter sido motivado por racismo.

Quatro das vítimas são crianças com idades entre 3 e 10 anos, e as outras três são adultas. A polícia não divulgou os nomes dos feridos, mas informou que alguns ainda correm risco de vida.

De acordo com as investigações, as vítimas são de nacionalidade hispânica. No mês passado, o atirador teria dito para que elas "voltassem ao seu país" e que deveriam falar inglês.

Embora ainda não confirmem oficialmente a motivação racial do crime, as autoridades admitem que essa é a principal hipótese. O tiroteio aconteceu durante uma reunião familiar na casa das vítimas.

Após o ataque, o atirador disparou contra si próprio, sendo a única vítima fatal do incidente até o momento.

