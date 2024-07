Jovem de 24 anos morre durante voo vítima de tuberculose

Uma jovem de 24 anos morreu durante um voo entre Melbourne, na Austrália, e Nova Deli, na Índia. Manpreet Kaur já não estava se sentindo bem quando subiu bordo do avião do Qantas, em 20 de junho, tendo falecido dentro do avião.

A jovem, que ambicionava ser chef de cozinha, estaria viajando para visitar a família pela primeira vez em quatro anos, relata o The Independent.

A companhia refere que ativou de imediato os serviços de emergência e foi prestado o apoio necessário à vítima.

Segundo o Herald Sun, a jovem foi vítima de uma tuberculose, doença que afeta os pulmões.

No dia 1 de julho, a companhia aérea soube, através da comunicação social, que a jovem tinha tuberculose, e informou no dia seguinte que iria submeter a uma bateria de exames as pessoas que poderiam estar em risco de terem contraído a doença por contato com a jovem.