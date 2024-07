Brasileiro que estava sumido no Peru morreu; não há como resgatar corpo

O montanhista Marcelo Motta Delvaux, natural de Juiz de Fora, estava desaparecido desde o dia 30 de junho no Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru, com aproximadamente 6.300 metros de altitude. Marcelo caiu em uma greta, espécie de rachadura, e não sobreviveu, conforme informaram seus familiares.

Segundo a irmã, Patrícia Delvaux, as buscas foram encerradas neste domingo (7). "Não tem como entrar na greta pela profundidade e instabilidade do lugar. Infelizmente, não há chance dele estar vivo. Já se vão 7 dias caído ali", disse ela.

De acordo com o G1, as buscas por Marcelo começaram no dia 4 de julho, conduzidas pela Polícia de Arequipa, cidade onde fica o monte, e por uma equipe de guias profissionais contratada pela família. Informações do GPS mostraram que Marcelo chegou ao topo do Coropuna Oeste no dia 30, por volta das 15 horas. Pouco depois, ao iniciar a descida, o sinal parou próximo a 6.300 metros e não se moveu mais.

Marcelo Motta era um montanhista experiente, com cerca de 25 anos de experiência e mais de 150 montanhas escaladas nos Andes e Himalia. Natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, ele passava boa parte do ano escalando e guiando montanhas nos Andes.

