Bispos pedem fim de perseguição a opositores do regime na Venezuela

Os bispos católicos da Venezuela solicitaram na quinta-feira o fim da perseguição aos opositores do atual regime e instaram a população a participar das eleições presidenciais em 28 de julho.

Em um comunicado divulgado ao final da Assembleia Ordinária Plenária do Episcopado Venezuelano, em Caracas, intitulado "Caminhando juntos com esperança", os bispos destacaram que o dia 28 de julho deve ser um momento de celebração democrática no país, incluindo os migrantes venezuelanos. Eles afirmaram que ninguém deve se isentar ou se sentir excluído deste processo democrático.

O comunicado expressou preocupação com os obstáculos enfrentados, destacando a necessidade de superar mensagens desanimadoras que sugerem que nada pode mudar. Criticaram a falta de igualdade de oportunidades no atual processo eleitoral, denunciando perseguições e obstáculos à organização de eventos políticos por parte da oposição.

A Conferência Episcopal Venezuelana enfatizou a importância do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) como garante de um processo eleitoral justo e transparente, conforme previsto na Constituição Nacional e nas normas eleitorais. Ressaltaram a necessidade de que observadores nacionais e internacionais assegurem a integridade do processo e dos resultados eleitorais.

Sobre as Forças Armadas Venezuelanas, os bispos mencionaram seu papel fundamental como guardiãs da institucionalidade democrática, destacando a importância de respeitar e defender a vontade popular expressa nas eleições.

O comunicado abordou também os desafios futuros do país, incluindo a necessidade de reforçar a institucionalização do Estado, a separação de poderes, o respeito aos direitos humanos, a melhoria da economia para gerar empregos dignos e aprimorar os serviços públicos.

Além disso, enfatizaram a importância de fortalecer o sistema de saúde, combater a pobreza e a corrupção, promover a liberdade de expressão e proteger os direitos dos cidadãos.

Os bispos alertaram para a deterioração contínua na Venezuela nos últimos anos, afetando áreas como educação, saúde, justiça e participação cidadã, agravada pelo domínio político de instituições que servem apenas a um partido.

Destacaram que os venezuelanos têm uma nova oportunidade nas eleições para tomar decisões conscientes e livres, visando uma reforma profunda da democracia e da qualidade de vida.

Finalmente, afirmaram que a democracia não é apenas um sistema político, mas também um modo de vida que promove o desenvolvimento comum e a soberania popular, enfatizando a necessidade de uma alternância saudável de poder.





