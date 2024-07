Atentado com carro deixa quatro feridos em estação de ônibus em Israel

Quatro pessoas ficaram feridas em uml atentado com um carro que avançou contra pedestres em uma estação de ônibus no cruzamento de Nir Tzvi, no centro de Israel.

De acordo com o Hospital Asaf Harofeh, citado pelo The Times of Israel, duas pessoas estão em estado grave e outras duas sofreram ferimentos leves a moderados.

O agressor foi atingido a tiros pela polícia, que estava nas proximidades, e encontra-se em estado crítico.

As autoridades identificaram o suspeito como "um homem de Jerusalém Oriental".



