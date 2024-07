Macron convoca Conselho de Ministros para esta terça-feira

O presidente francês, Emmanuel Macron, convocou para esta terça-feira um Conselho de Ministros.

Segundo o Le Parisien, o encontro está marcado para as 11h, no Palácio do Eliseu.

Conforme reportado pela BFMTV, citando fontes seguras, Macron planeja aceitar a demissão do governo de Gabriel Attal.

Vale lembrar que o primeiro-ministro do país solicitou sua demissão na semana passada, após os resultados eleitorais em que a coligação de esquerda Nova Frente Popular saiu vitoriosa.

Diante disso, o presidente Macron pediu a Gabriel Attal que permaneça no cargo "por enquanto" para "garantir a estabilidade do país".

Leia Também: Quem era Thomas Matthew Crooks, o jovem que disparou contra Trump?