Bernie Sanders defende Biden, mas admite: 'Não junta três frases'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador democrata Bernie Sanders admitiu, em entrevista à revista The New Yorker publicada na quarta-feira (17), que o presidente Joe Biden "não junta três frases".

Porém, ele voltou a defender que Biden siga na disputa presidencial. "Às vezes ele se confunde com nomes. Você está certo, às vezes ele não junta três frases, é verdade", afirma o senador. "Mas a realidade do momento é, na minha opinião, que ele é o melhor candidato que os democratas têm por uma variedade de razões, e tentar, de uma forma sem precedentes, tirá-lo da chapa faria muito mais mal do que bem", analisa.

Sanders afirmou que o candidato à reeleição tem uma agenda que leva em consideração a classe trabalhadora. "Então eu preferiria muito mais ter alguém que não consegue juntar três frases", reforça o senador.

O senador também rebateu os questionamentos sobre a saúde mental do presidente. "Se você quiser falar sobre capacidades cognitivas e quiser falar sobre coisas que as pessoas dizem, dê uma boa olhada em Donald Trump também".

As capacidades cognitivas de Biden têm sido questionadas em meio a confusões protagonizadas por ele publicamente. A mais recente aconteceu nesta quinta-feira (18), quando o presidente esqueceu o nome do seu secretário de Defesa, Lloyd Austin, e apenas o chamou de "o homem negro".