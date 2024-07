Biden está de saída? Democratas podem anunciar substitutos em breve

Joe Biden está sozinho como nunca esteve até agora. Há muitos pedidos para que ele se afaste da corrida presidencial dos Estados Unidos - marcadas para o próximo mês de novembro -, alegando que a derrota já está mais que certa. Após alguma resistência inicial, há quem diga que o atual presidente está (mesmo) ponderando a saída.

Várias pessoas próximas do presidente Biden disseram, esta quinta-feira (18), acreditar que ele começou a aceitar a ideia - e que poderá mesmo desistir da corrida.

A notícia foi divulgada pelo The New York Times, que acrescenta ainda que não seria uma surpresa se Joe Biden fizesse um anúncio em breve apoiando a vice-presidente, Kamala Harris, como sua substituta.

Como tudo começou...

Os receios em relação à corrida a um segundo mandato por parte de Joe Biden começaram quando as questões com a sua idade e saúde mental voltaram à superfície.

A sua prestação no primeiro debate com Donald Trump e constantes enganos em discursos públicos voltaram a colocar Joe Biden no centro de uma polêmica em que se questiona se este estará em condições de assumir um cargo tão importante.

E a crise se aprofundou depois de Trump ter sido alvo de uma tentativa de assassinato - que o fez de 'herói' e aumentou as suas hipóteses de vitória nas eleições.

Pelosi e Obama (também) já reagiram

Os pedidos para desistir teriam começado na semana passada. Através de uma chamada telefônica, Nancy Pelosi terá recorrido a pesquisas para dizer a Biden que não tem hipóteses de vencer e se insistir em ir até ao fim iria jogar fora as hipóteses de o Partido Democrata reconquistar a maioria da câmara baixa do Congresso.

Barack Obama considerou que as hipóteses de Joe Biden ser reeleito para a Casa Branca diminuíram, tendo compartilhado com aliados democratas próximos que Biden devia avaliar a viabilidade da sua recandidatura.

A posição do ex-presidente dos Estados Unidos terá sido 'transmitida' no seio democrata nos últimos dias, mas ele tem vindo a deixar claro que a decisão de sair da corrida à presidência dos Estados Unidos deve ser tomada por Biden.

Próximas "72 horas" poderão ser cruciais

A CNN Internacional destaca que várias pessoas dentro da Casa Branca revelaram que existe agora uma "aceitação generalizada" de que Joe Biden permanecer na corrida de 2024 é totalmente insustentável.

"As próximas 72 horas serão importantes", disse um governador democrata, revelando que Biden está cada vez mais "isolado" e que o seu círculo próximo está cada vez mais "reduzido".

E se Biden desistir, quem sucede?

Assim, parece que o ainda presidente dos Estados Unidos está aceitando a ideia e começa a ponderar a hipótese de apoiar a candidatura da sua vice, Kamala Harris. Porém, é assim tão certo que será ela a candidata democrata às eleições?

Segundo explica a NBC News, nada é certo neste momento. Isto porque Joe Biden não é tecnicamente o candidato democrata à presidência até ser confirmado pelos delegados na Convenção Democrata, que tem início previsto para 19 de agosto em Chicago, Illinois.

Todos os anos, os delegados que representam o seu partido de cada estado reúnem-se na convenção para nomear formalmente a pessoa que ganhou as eleições primárias do seu estado. Mas se a pessoa que ganhou as primárias se demitir, serão os 3.900 delegados que irão discutir quem será o novo nomeado.

Porém, há boas razões para acreditar que essa pessoa será Kamala Harris. Isto porque, sendo vice de Biden, esta tem acesso aos fundos da campanha de Biden, no valor de 91 milhões de dólares, sendo mais fácil transferir esse valor para alguém que já faz parte da administração Biden do que optar por outro candidato.

