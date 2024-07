Corpos dos vietnamitas envenenados em Bangkok vão ser repatriados

Na sexta-feira, a Embaixada do Vietnã na Tailândia ajudou os familiares das vítimas do incidente no hotel em Bangkok a receberem os pertences pessoais entregues pela polícia tailandesa e solicitou apoio às autoridades locais para repatriar os corpos, previsto para este fim de semana (20 e 21 de julho).

De acordo com o VN Express, o embaixador Pham Viet Hung também recebeu Sanan Angubolkul, presidente da Associação de Amizade Tailândia-Vietnã, que apresentou suas condolências pelo trágico evento.

A BBC News, citando investigadores da polícia tailandesa, identificou Sherine Chong, de 56 anos, como suspeita do envenenamento. Chong está entre as vítimas fatais.

As autoridades afirmam que as vítimas foram envenenadas com cianeto no chá servido pelo serviço de quarto. "Detectamos vestígios de cianeto nos copos encontrados no quarto. Havia cianeto em todos os seis corpos", revelou Noppasin Punsawat, da polícia tailandesa. A polícia agora investiga como Chong obteve o cianeto e se tinha cúmplices.

Relembrando o caso

No meio da semana, a Tailândia foi notícia devido à morte de seis pessoas em um hotel em Bangkok. Os corpos de dois norte-americanos de origem vietnamita e quatro vietnamitas foram encontrados no 5º andar do Grand Hyatt Erawan, vítimas de envenenamento por cianeto.

Os seis hóspedes chegaram ao hotel de luxo durante o fim de semana e foram acomodados em cinco quartos – quatro no 7º andar e um no 5º. Cinco dos hóspedes desceram dois andares por volta das 14 horas locais de segunda-feira e entraram no quarto de Sherine Chong. Antes disso, a cidadã vietnamita, também com nacionalidade norte-americana, pediu chá para si e para os convidados.

A funcionária que entregou a bebida se ofereceu para servi-la quando o grupo chegasse, mas Chong recusou. Segundo a funcionária, Chong parecia "sob estresse e estava falando pouco".

Chong ficou sozinha com a bebida, aguardando seus convidados: Dang Hung Van (55), Thi Nguyen Phuong Lan (47), Dinh Tran Phu (37), Thi Nguyen Phuong (46) e Hong Pham Thanh (49), este último casal. Os corpos foram encontrados na noite de terça-feira, e as autoridades acreditam que todos já estavam mortos há pelo menos 12 horas (no máximo 24 horas).

Havia ainda uma sétima pessoa na reserva do grupo, irmã de uma das vítimas, que não chegou ao hotel porque havia retornado ao Vietnã na semana anterior.

Análises revelaram vestígios de cianeto. A mesa de chá, entregue pela funcionária, continha comida que não foi consumida e pratos que não foram destampados.

Testemunhas sugeriram um possível acerto de contas. As autoridades informaram que o casal tinha um negócio de construção e estavam em negociação com Chong, de 56 anos, para construir um hospital no Japão, um investimento de "milhões de baht tailandeses". Duas das vítimas haviam emprestado 280 mil dólares para esse projeto.

Leia Também: Seis pessoas são encontradas mortas em hotel de alto padrão na Tailândia