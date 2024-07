Aeronave com três pessoas a bordo está desaparecida nos EUA

Um avião com três pessoas a bordo desapareceu no sábado no Alasca, EUA. As autoridades já iniciaram as buscas pela aeronave.

O alerta sobre o desaparecimento foi feito às 19h30 de sábado, após o avião não chegar a Yakutat na hora prevista. Segundo o ABC News, a aeronave estava sobrevoando a região próxima ao Monte Crillon quando sumiu do radar.

O avião, que possui apenas uma hélice, transportava um piloto e dois passageiros.

Participam das buscas a polícia do estado do Alasca, a Guarda Costeira e o Centro de Coordenação de Resgate do Alasca.

