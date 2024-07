Ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi endossa Kamala Harris

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, uma das principais lideranças do Partido Democrata, endossou nesta segunda-feira (22) o nome de Kamala Harris para substituir Joe Biden na disputa pela Casa Branca.

Pelosi foi uma das principais articuladoras da desistência do presidente da tentativa de se reeleger. Inicialmente, no entanto, ela não havia declarado apoio à vice-presidente, limitando-se a elogiar a decisão de Biden -na mesma linha do que fizeram o ex-presidente Barack Obama e as lideranças do partido no Congresso, o senador Chuck Schumer e o deputado Hakeem Jeffries.

"Com imenso orgulho e otimismo ilimitado para o futuro do nosso país, eu apoio a Vice-Presidente Kamala Harris para Presidente dos Estados Unidos. Tenho plena confiança de que ela nos levará à vitória em novembro", afirmou a democrata em nota divulgada nesta segunda.

O anúncio de Pelosi se soma a uma onda de outros endossos recebidos por Kamala, consolidando-a como a principal aposta do partido para substituir Biden. Nenhum outro nome lançou-se publicamente na disputa até agora, e os cotados para ocupar esse lugar, como os governadores Gavin Newsom e Gretchen Whitmer, já declararam apoio à vice desde domingo.

Mais cedo, Kamala, em sua primeira aparição pública após tornar-se candidata à vaga democrata na disputa pela Casa Branca, fez uma defesa do legado de Biden, dizendo que o presidente fez mais em quatro anos do que a maioria de seus antecessores fez em oito.

A declaração ocorre um dia após o octogenário desistir de tentar sua reeleição, após forte pressão interna do próprio partido, que duvidava cada vez mais da sua capacidade de derrotar Donald Trump. Ao anunciar sua saída, Biden endossou Kamala para substituí-lo na chapa do partido.

"O legado de Joe Biden nos últimos três anos e meio não tem paralelo na história moderna", afirmou a vice-presidente durante um evento na Casa Branca na manhã desta segunda (22) com times da Associação Atlética Nacional Universitária. "Em um mandato, ele já superou o legado da maior parte dos presidentes que serviram dois mandatos."

Em seguida, Kamala repetiu declarações que já havia feito em uma nota circulada no domingo, afirmando que conheceu Biden primeiramente por meio de seu filho Beau, morto em 2015, quando os dois trabalhavam juntos na Califórnia.

"As qualidades que ele reverenciava em seu pai são as mesmas que vi todo dia em nosso presidente. Sua honestidade, integridade, compromisso com sua fé e sua família. Seu grande coração e o profundo amor pelo nosso país", afirmou. "Somos profundamente gratos pelo seu trabalho pela nossa nação", completou.

O discurso é semelhante ao repetido por outros integrantes do partido desde que Biden anunciou sua saída da campanha. Em notas e entrevistas, democratas descrevem a decisão do presidente como um gesto altruísta e heróico.

