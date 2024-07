Mulher desmaia após ser mordida por cavalo da Guarda Real em Londres

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi mordida por um cavalo da Guarda Real ao tentar tirar uma foto com o animal em Londres, na Inglaterra. O vídeo foi publicado no domingo (21) por um canal do YouTube. A mulher foi mordida no braço.

Um vídeo mostra que a mulher se aproxima do cavalo para tirar uma foto e, logo em seguida, o animal agarra seu braço. A mulher se afasta rapidamente e vai em direção aos outros turistas.

A polícia foi chamada após desmaio. Outro vídeo mostra a turista já no chão, cercada por outras mulheres. Uma delas usa um leque para abanar a vítima da mordida. Minutos depois, policiais chegam e se aproximam da mulher. Após falar com ela, um dos agentes vai até o guarda e conversa com ele enquanto acaricia o cavalo.

Tourist FAINTS after being bitten by a Kings Guard’s Horse after she attempted to pose for a photo. pic.twitter.com/fXRGxdj867 — Oli London (@OliLondonTV) July 21, 2024

Cavalo tentou morder outra pessoa segundos antes. Antes da mulher vestida de preto se aproximar do animal, outra mulher, vestida de rosa, vai até ele para tirar uma foto. O cavalo vira a cabeça na direção dela e tenta abocanhar o antebraço da turista, mas ela consegue escapar. Após a mordida na mulher de preto, outras pessoas continuam posando para fotos ao lado do animal.

Animal estava ao lado de uma placa avisando sobre o risco de mordidas. "Cuidado. Cavalos podem chutar ou morder. Não toque nas rédeas. Obrigado", diz a placa pendurada na parede, ao lado do cavalo.

