Tubarões na costa do Brasil testam positivo para presença de cocaína

Um estudo divulgado em 15 de julho revelou que uma amostra de tubarões na costa do Rio de Janeiro testou positivo para cocaína.

A pesquisa, conduzida por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, descobriu que os tubarões estão sendo impactados pelos entorpecentes despejados no oceano pelos traficantes, conforme noticiado pela Sky News.

Os cientistas analisaram 13 tubarões da espécie Rhizoprionodon lalandii, adquiridos de embarcações de pesca de pequeno porte. Todos os tubarões, que habitam áreas costeiras mais vulneráveis à poluição, apresentaram níveis de cocaína 100 vezes superiores aos registrados anteriormente em outros animais marinhos.

Este é o primeiro estudo a detectar a presença de cocaína em tubarões selvagens. A pesquisa também revelou que a substância estava mais concentrada no tecido muscular do que no fígado dos animais.

No entanto, os especialistas destacam que a amostra analisada foi “muito limitada” e que o impacto total da droga na vida marinha ainda não é completamente compreendido.

