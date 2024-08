'Mão humana' encontrada em praia aterroriza policiais no Reino Unido

Membros da Guarda Costeira do País de Gales contactaram as autoridades locais quando, durante uma ação de patrulhamento na praia de Llangennith, encontraram o que pensavam ser uma "mão humana".

Segundo a Polícia de Gales do Sul revelou em comunicado, citado pela Sky News, os agentes foram alertados que encontraram uma "mão, ou pé, humano" na praia, numa região onde é comum encontrar partes de focas ou outros animais marinhos mortos.

A polícia reconheceu que, as vezes, é difícil para o público geral diferenciar ossos humanos de ossos de foca, mas que a incerteza deixou todos horrorizados. Os agentes conversaram com o líder do Grupo de Focas de Gower, Gareth Richards, que passeava naquela praia, e pediram-lhe ajuda.

Ao fim de quatro horas de investigações, os restos foram encontrados e identificados como parte de uma foca.

"Um agente tirou fotos e enviou-as para os serviços de emergência. Mas é muito difícil interpretar a fotografia e parecia um pouco suspeita. Não há nada melhor do que ir até o local e dar uma olhada rápida", disse Richards à Sky News.

O especialista garantiu que a foca em questão tinha cerca de um ano de idade e foi comida por pássaros. "Simplesmente estendi os dedos e pude ver que tinham membranas", admitiu.