Mercedes elétrica pega fogo e deixa 21 pessoas hospitalizadas

Os moradores de um complexo residencial em Incheon, na Coreia do Sul, passaram por um grande susto quando um Mercedes EQE pegou fogo enquanto estava estacionado. O incidente, capturado por uma câmera de segurança, mostrou o carro emitindo fumaça e explodindo em seguida, causando um incêndio que atingiu outros veículos próximos. Como resultado, 21 pessoas, incluindo um bombeiro, foram hospitalizadas.

O incêndio começou por volta das 6h15 da manhã e levou oito horas para ser completamente apagado. Devido à fumaça pesada, 209 moradores tiveram que evacuar seus apartamentos, com muitos sendo resgatados pelos bombeiros das escadas e varandas. Além das 21 pessoas hospitalizadas, outros 70 veículos foram danificados pelo fogo.

A Mercedes-Benz se pronunciou sobre o incidente, afirmando que ainda não pode confirmar detalhes sobre o modelo exato e as baterias do carro envolvido. A empresa está colaborando com as autoridades para determinar a causa exata do incêndio.

