Rajada de foguetes 'chove' sobre o norte de Israel; veja o vídeo

Foi lançada uma rajada de rockets sobre o norte de Israel, na noite deste sábado (3).

Segundo a agência de notícias Al Jazeera, vários mísseis foram interceptados pelo sistema de cúpula de ferro de Israel.

Este sábado, o Hezbollah do Líbano reivindicou oito ataques a posições israelitas, mas não comentou esta onda de ataques mais recente.

Os incidentes foram reportados nas redes sociais, onde é possível ver imagens dos vários mísseis sendo interceptados nos céus do norte de Israel.

Massive Red Alert [00:24:43] - 21 Alerts:



• Confrontation Line — Kfar Blum, Neot Mordechai, Metulla, HaGoshrim, Kiryat Shmona, Gonen, Tel Hai, Sdeh Nechemia, Shamir, Lehavot HaBashan, Ma'ayan Baruch, Kfar Yuval, Amir, Beit Hillel, Kfar Giladi#Israel #RocketAlert #RedAlert pic.twitter.com/RRxupKxfTp — ILRedAlert (@ILRedAlert) August 3, 2024

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), dirigiram vários ataques ao sul do Líbano, incluindo um que matou um membro do Hezbollah em Deir Seryan.

