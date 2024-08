Homem suspeito de matar ex-mulher vai ser julgado apenas por sequestro

O desaparecimento de Ana María Henao ganhou destaque na mídia após ela deixar os Estados Unidos em direção à Europa, buscando esquecer um complicado processo de divórcio. Ana viajou para a Espanha com o objetivo de se encontrar com amigas, mas desapareceu sem deixar vestígios. Após intensas buscas e apelos, seu ex-companheiro foi preso.

David Knezevich, suspeito de ter causado a morte e o desaparecimento de Ana, foi detido no Aeroporto Internacional de Miami ao retornar da Sérvia, seu país natal. O desaparecimento de Ana foi notado depois que ela falhou em um encontro com uma amiga em Barcelona. Ela deveria ter viajado para lá no dia 5 de fevereiro e retornado a Madrid no dia 8, mas não compareceu a nenhuma das datas e está desaparecida desde então.

Ana e David foram casados por 13 anos e gerenciavam uma empresa de tecnologia na Flórida, que prestava suporte técnico a diversas empresas. Acredita-se que David tenha matado Ana para evitar dividir a fortuna com ela.

O julgamento de David Knezevich estava agendado para 29 de julho, mas foi adiado para 21 de outubro em Miami, onde o casal residia. O processo deve durar duas semanas. No entanto, segundo o ABC, sem o corpo de Ana, David enfrenta apenas a acusação de sequestro.

As autoridades continuam a buscar o corpo de Ana em seis países, mas sem sucesso até o momento. Enquanto isso, David está em prisão preventiva desde maio.

