Homem é preso após ameaçar Kamala e Biden de morte nas redes sociais

Um homem foi acusado de ameaçar de morte Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, e que está na corrida à Casa Branca.

De acordo com a CNN Internacional, documentos mostram que o homem, Frank Lucio Carillo, foi apresentado em um tribunal federal esta segunda-feira (5).

O homem usou a rede social de Extrema-Direita Gettr para deixar ameaças a Kamala, assim como ao presidente, Joe Biden, ao diretor do FBI, Christopher Wray, e também a outros responsáveis do estado de Arizona.

Segundo a imprensa, o FBI encontrou 4.359 publicações do homem que "tinham como alvo pessoas com cargos públicos".

Em várias publicações, Carillo ameçava, supostamente, arrancar os olhos de Harris. "Vou te arrancar os olhos", teria escrito o homem, referindo que Harris era "uma vadia" e que ele esperava que ela "tivesse uma morte lenta e angustiante".

Segundo os registos do tribunal citados pela CNN Internacional, havia outras publicações que com ameaças gráficas e detalhadas contra a vice-presidente e outros - incluindo publicações contra o islamismo, onde Carrillo escrevia que "as pessoas deviam pegar em armas e matar muçulmanos".

Os documentos do tribunal referem ainda que quando o FBI chegou à casa de Carrillo, ele questionou se estavam ali por causa do que "foi escrito online" e admitiu que foi ele. "Parece que vou precisar de um advogado", teria dito na ocasião, parecendo que falava com ele mesmo.

Também foram apreendidas duas armas, uma pistola comprada o ano passado e uma espingarda, adquirida já em 2024.

Uma próxima audiência está marcada para quinta-feira.